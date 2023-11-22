الدفاع الروسية: إسقاط طائرة و45 مسيرة أوكرانية خلال يوم
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wgsr
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" فوق دونيتسك و45 مسيرة في مناطق متفرقة خلال اليوم الماضي.
جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، والذي كشف أيضا أن مجموع الخسائر البشرية للجيش الأوكراني على مختلف محاور القتال بلغ نحو 420 عسكريا.
وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:
- خسرت القوات الأوكرانية نحو 50 جنديا على محور كوبيانسك، و65 على محور كراسني ليمان و 115 على محور دونيتسك و60 آخرين على محور جنوب دونيتسك
- صد ثلاث هجمات على محور زابوروجيه والقضاء على نحو 60 جنديا للعدو هناك
- بلغت الخسائر الأوكرانية على محور خيرسون نحو 70 عسكريا بين قتيل وجريح
- تدمير مستودع أسلحة الطيران التابع للقوات الجوية الأوكرانية ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-300"
- إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 127 منطقة.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية