الدفاع الروسية تكشف حجم خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية بلغت نحو 670 جنديا خلال آخر 24 ساعة.

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جاء ذلك في البيانات الواردة في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

على محور كوبيانسك خسر العدو نحو 25 جنديا

صد هجومين على محور كراسني ليمان وخسائر قوات العدو هناك تبلغ نحو 200 عسكري بين قتيل وجريح

صد هجومين على محور دونيتسك والخسائر الأوكرانية تصل إلى 245 جنديا، إضافة إلى 75 جنديا على محور جنوب دونيتسك، و75 آخرين على محور زابوروجيه

مقتل نحو 50 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون

إصابة قوات ومعدات عسكرية للعدو في 118 منطقة

إسقاط 5 طائرات بدون طيار أوكرانية

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 536 طائرة، و254 مروحية، و9050 طائرة بدون طيار، و441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و13509 دبابات ومدرعات أخرى، و1185 لراجمة صواريخ، و7144 قطعة من المدفيعة الميدانية ومدافع الهاون، و15452 مركبة عسكيرة خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية