الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر 340 جنديا خلال يوم

أفادت وزارة الدفاع الروسية بتحييد نحو 340 من جنود الجيش الأوكراني خلال صد هجماته وكذلك بغارات جوية وصاروخية ومدفعية على مواقع العدو في مختلف محاور القتال خلال اليوم الماضي.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

صد ثلاث هجمات للعدو على محور كوبيانسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 30 عسكريا.

خسرت القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان ما يصل إلى 50 عسكريا، إضافة إلى أكثر من 130 جنديا على محور دونيتسك و 70 آخرين على محور جنوب دونيتسك

مقتل نحو 20 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه و40 آخرين على محور خيرسون

إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 1234 منطقة

اعتراض 3 صواريخ من نظام HIMARS وإسقاط 5 طائرات أوكرانية بدون طيار

المصدر: وزارة الدفاع الروسية