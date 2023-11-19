الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 600 جندي أوكراني خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي اليوم الأحد، أن إجمالي الخسائر البشرية للجيش الأوكراني على مختلف محاور القتال بلغ نحو 605 عسكريين خلال اليوم الماضي.

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وفي ما يلي أبرز تفاصيل تقرير الدفاع الروسية:

على محور كوبيانسك، أصابت الوحدات الروسية خلال تنفيذ عمليات نشطة، قوات ومعدات للعدو، الذي تجاوزت خسائره على هذا المحور 70 عسكريا

على محور كراسني ليمان تم صد هجوم شنته مجموعات هجومية تابعة للواء القوات الخاصة 12 "آزوف" جنوب قرية كوزمينو بجمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 30 جنديا

صد ست هجمات على محور دونيتسك، وخسائر العدو هناك تفوق 240 عسكريا

بلغت خسائر العدو على محور جنوب دونيتسك نحو 145 عسكريا وعلى محور زابوروجيه أكثر من 100 عسكري

مقتل ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون

إصابة قوات ومعدات للجيش الأوكراني في 111 منطقة

تدمير مرافق لتخزين الوقود للطيران الحربي الأوكراني في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد، وضرب مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة كييف

اعتراض صاروخين من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا"، إضافة إلى إسقاط 31 طائرة أوكرانية بدون طيار

المصدر: وزارة الدفاع الروسية