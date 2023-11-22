زاخاروفا: الولايات المتحدة تدين فقط الانقلابات التي لا تشارك بها

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن واشنطن لا تدين إلا المحاولات الانقلابية في دول العالم التي لا تشارك فيها، كما حدث في غامبيا عام 2014.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لزاخاروفا تعليقا على بيان أمريكي بشأن "إدانة واشنطن القاطعة لأي محاولات للاستيلاء على السلطة عبر وسائل غير دستورية"، حيث أوضحت أن الولايات المتحدة لم تدن "الميدان الأوروبي" الذي جرى في أوكرانيا بنفس التوقيت.

وتساءلت زاخاروفا: "لماذا؟ لدي إجابة على هذا السؤال. لأنهم يدينون فقط محاولات الانقلابات غير الدستورية التي لا يشاركون فيها، ولكن حينما يشاركون، وحيث يتدخلون في الشؤون الداخلية للدول، وحيث يرعون هذه الانقلابات ذاتها، لا يرون أنه من الضروري الإدانة، وحينها يتحدثون فقط عن الديمقراطية والأمور ذات الصلة".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه في حالة أوكرانيا، قيل إن الشعب "تمرد على الحكومة المكروهة، وقام بثورة ديمقراطية".

المصدر: نوفوستي