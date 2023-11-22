كتب المحلل الألماني فولفغانغ كيودل، كاتب العمود في مجلة "فيلت فوخه" Weltwoche، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف عقبة أمام السلام مع روسيا، لذا يمكن إجراء المفاوضات بدونه.

جاء ذلك وفق ما نشره موقع "فيلت فوخه" يوم أمس الثلاثاء، حيث تابع الكاتب: "إن المفاوضات مع موسكو أمر لا مفر منه، لكن الرئيس الأوكراني نفسه يخلق عقبات في الطريق إليها، لهذا سيتعين الاستغناء عنه".

ويرى الكاتب أن هذا السيناريو كان مطروحا على جدول الأعمال منذ فترة طويلة، ليس فقط في موسكو وكييف، بل أيضا في بروكسل وواشنطن.

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وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى استعدادها للتوصل إلى هدنة، لكن كييف فرضت حظرا تشريعيا على المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الكرملين قد ذكر في وقت سابق أنه لا توجد حاليا أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى المسار السلمي، لكنه يعتبر تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا أولوية مطلقة للقيادة الروسية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن الوضع يمكن أن يتحرك نحو المسار السلمي "مع مراعاة الوضع الفعلي والحقائق الجديدة على الأرض، وجميع مطالب موسكو معروفة جيدا".

المصدر: Weltwoche