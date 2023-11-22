 
مباشر

وزير بريطاني: زيادة RT و"سبوتنيك" للمحتوى الإسباني يمثل تهديدا

أخبار العالم

وزير بريطاني: زيادة RT و
RT Muhammed Ibrahim AliKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wgpe

أكد وزير شؤون أمريكا اوالكاريبي في الحكومة البريطانية ديفيد روتلي أن RT و"سبوتنيك" و"أمثالهما" يعملون على زيادة إنتاج المحتوى باللغة الإسبانية في مسعى لـ "توسيع نطاق نفوذهما".

وأكد الوزير أن ذلك يمثل "تهديدات وتحديات حقيقة تماما" تشكو منها المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن الصين أيضا تسعى إلى استخدام قوتها الاقتصادية لتعزيز قيم "مختلفة عن تلك القيم المشتركة في بريطانيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية".

إقرأ المزيد
لافروف: لدى روسيا ودول أمريكا اللاتينية مواقف متطابقة من أزمة الشرق الأوسط
لافروف: لدى روسيا ودول أمريكا اللاتينية مواقف متطابقة من أزمة الشرق الأوسط

وكان معهد الولايات المتحدة للسلام United States Institute of Peace قد أصدر تقريرا، 17 أكتوبر الماضي، يزعم فيه أن موسكو "تزرع المشاعر المعادية للولايات المتحدة الأمريكية، وتضعف المؤسسات الديمقراطية في أمريكا اللاتينية باستخدام المعلومات المضللة والإكراه الاقتصادي والعمل السياسي السري والعلني، وهي مساحة استراتيجية بالغة الأهمية لواشنطن".

وتناول التقرير حينها ما أسماه "مصالح روسيا وأهدافها وتكتيكاتها الاستراتيجية في أمريكا اللاتينية من خلال استكشاف استخدامها للمنصات الإعلامية، والمؤثرين الرئيسيين، والمؤسسات"، وقدم توصيات حول "كيفية قيام صناع السياسة الأمريكيين بالبدء في التصدي للنفوذ الروسي المتوسع".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا