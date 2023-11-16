لافروف: لدى روسيا ودول أمريكا اللاتينية مواقف متطابقة من أزمة الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تطابق وجهات نظر روسيا ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشأن الوضع في قطاع غزة والشرق الأوسط بأجمعه.

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وقال لافروف خلال اجتماع مع نظيره الفنزويلي إيفان هيل بينتو في موسكو اليوم الخميس: "نحن على علم بأن مجموعة "ألبا" (التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا) أصدر بيانا اليوم بشأن تطورات الوضع حول قطاع غزة والشرق الأوسط."

وتابع: "نلاحظ أن هناك تطابقا شبه كامل في مواقفنا".

إضافة إلى ذلك، أشار لافروف إلى أن موسكو ترى الدور النشط الذي تلعبه كاراكاس في تعزيز عملية التكامل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

كما أعرب لافروف لبينتو عن امتنان روسيا لقيادة فنزويلا لمساهمتها في تطوير العلاقات بين روسيا ومنطقة أمريكا اللاتينية".

المصدر: "نوفوستي"