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برلماني أوكراني يدعو لجس نبض روسيا قبل فوات الأوان

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برلماني أوكراني يدعو لجس نبض روسيا قبل فوات الأوان
Sputnik
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قال عضو برلمان أوكرانيا يفغيني شيفتشينكو في مقابلة مع مدير المعهد الأوكراني للاستراتيجيات العالمية فاديم كاراسيف، إنه يتعين على سلطات بلاده أن تدرس خيار التسوية مع روسيا.

وأضاف: "أود أن أوصي بإجراء مشاورات سياسية- استخباراتية، من أجل معرفة ما يمكن أن توافق عليه روسيا، وعلى أي نوع من الحلول الوسط. أو لا يوجد حل وسط على الإطلاق. هذا مهم جدا لأنك تحدثت بنفسك عن نقطة النجاح. وعلى نقطة النجاح بالذات يجب التفاوض والاتفاق، لأن الأمور ستنحدر لاحقا".

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وأشار شيفتشينكو إلى أنه لا داعي للمماطلة وتأخير هذا القرار. ووفقا له، إذا تم انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فقد تكون النتيجة بالنسبة لأوكرانيا أكثر كارثية.

برلماني أوكراني يدعو لجس نبض روسيا قبل فوات الأوان

واختتم النائب البرلماني حديثه قائلا: "لا نعرف كيف سيكون الأمر وماذا نتوقع منه. سيكون الوضع مختلفا. وحينها سيكون الأوان قد فات للعودة إلى النقطة التي نحن فيها الآن".

ويشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، كان قد قال إن الوضع يمكن أن يتحرك إلى اتجاه سلمي "بشرط مراعاة الوضع الفعلي والحقائق الجديدة، وجميع مطالب موسكو معروفة جيدا".

ولكن فلاديمير زيلينسكي أصدر في وقت سابق مرسوما يمنع أي مفاوضات مع روسيا "ما دام فلاديمير بوتين رئيسها".

المصدر: نوفوستي

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