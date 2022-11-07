مكتب زيلينسكي: لم نرفض المفاوضات مع موسكو

أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، أن كييف لم ترفض المفاوضات مع موسكو، مجددا مطالبة روسيا "بسحب قواتها من أوكرانيا قبل أي مفاوضات".

وكتب بودولياك في حسابه على "تويتر": "أوكرانيا لم ترفض أبدا التفاوض ويجب أن تسحب روسيا قواتها أولا".

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما يمنع أي مفاوضات مع روسيا "ما دام فلاديمير بوتين رئيسها".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن كييف رفضت التفاوض، وأعرب عن استعداد موسكو للتفاوض فور نضوج النظام الأوكراني لذلك.

المصدر: RT