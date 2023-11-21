كندا تعتزم خفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

تخطط كندا لتخصيص أقل من مليار دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا في الفترة 2023-2026، وفقا لمشروع الميزانية الجديدة.

وفقا لما جاء في وثيقة السنة المالية 2023-2024، من المخطط تخصيص حوالي 600 مليون دولار أمريكي للمساعدة العسكرية لكييف، في السنة المالية 2024-2025، و232.1 مليون دولار أمريكي، وفي السنة المالية 2025-2026، 143.8 مليون دولار أمريكي.

وفي نفس الوقت ووفقا لقانون المالية الجديد، ابتداء من السنة المالية 2026-2027، لم يتم توفير أي أموال للمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي