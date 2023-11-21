ألمانيا تعلن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 1.3 مليار يورو

أفاد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بأن بلاده ستقدم لكييف حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 1.3 مليار يورو.

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ونقلت قناة "NTV" عن بيستوريوس خلال لقائه مع نظيره الأوكراني رستم عمروف قوله إن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الألمانية ستضم 4 أنظمة للدفاع الجوي من طراز "IRIS-T SLM" وقذائف مدفعية.

ووصل بوريس بيستوريوس صباح اليوم الثلاثاء بزيارة غير معلنة إلى كييف.



المصدر: تاس