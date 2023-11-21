بيسكوف يعلق على تصريح زيلينسكي حول محاولة اغتيال بوتين

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن سلطات كييف قامت بمحاولات لفظية عديدة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها في الواقع لم تنجح.

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وفي تعليقه على تهديدات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الموجهة إلى بوتين قال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إذا كنتم تتذكرون، فقد تعرض (الرئيس) بوتين لهجوم لفظي من جانب أوكرانيا مرات عديدة على مستويات مختلفة. ندرك ذلك بشكل جيد. لن ينجحوا".

وأضاف: "لا نشك في أننا سنحقق جميع الأهداف والمهام للعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت أوكرانيا ستغتنم "فرصة قتل" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجاب زيلينسكي، سابقا، في حديث لصحيفة "The Sun": "هذه حرب، ولدى أوكرانيا الحق في الدفاع عن أرضها".

المصدر: تاس