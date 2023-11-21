Express: بريطانيا لا تنوي العودة إلى مناقشة وضع جزر فوكلاند

ذكرت صحيفة Express أنه لا توجد لدى بريطانيا خطط للعودة إلى مسألة ملكية جزر فوكلاند، على الرغم من تصريحات الرئيس الأرجنتيني المنتخب حديثا خافيير ميلي حول نيته إعادة الأراضي.

ونقلت الصحيفة عن الممثل الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني قوله: "تم حل هذه قضية منذ فترة طويلة، ولا توجد خطط للعودة إليها. لقد تم تحديد وضع جزر فوكلاند منذ فترة طويلة، ولن يتغير".

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وبحسب الصحيفة، فقد صرح ميلي في وقت سابق أنه يعتزم النظر في خيارات مختلفة لإعادة جزر فوكلاند عبر الوسائل الدبلوماسية.

وقالت الصحيفة إن إحدى الطرق التي يفكر فيها ميلي، هي تنفيذ حل مماثل لنقل هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997.

تم انتخاب السياسي اليميني المتطرف ميلي رئيسا للأرجنتين يوم الأحد الماضي، بعد حصوله على 55.95% من الأصوات بعد فرز 86.59%من الاستمارات الانتخابية.

في عام 2013، تم إجراء استفتاء في الجزر المذكورة أعلاه، ونتيجة لذلك صوت عدد كبير من السكان المحليين لصالح البقاء تحت الإدارة البريطانية. ثم ذكرت الحكومة الأرجنتينية أن نتيجة الاستفتاء لن تؤثر على مطالبات الأرجنتين الإقليمية بهذه الجزر.

المصدر: نوفوستي