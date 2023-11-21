أحمد داوود أوغلو: أشعر بالخجل باسم وطني وأمتي

علق رئيس الحكومة التركية الأسبق، أحمد داوود أوغلو، على تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان عن أن تركيا ليست مديونة لإسرائيل، متسائلا: "فلماذا تستمرون في إرسال المواد الغذائية والنفط؟".

وكتب داوود أوغلو عبر منصة x: "حديث الرئيس التركي أردوغان خلال خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني عن أن (تركيا ليست مديونة لإسرائيل) هو حديث صحيح، وأثني عليه".

وأضاف: "لكن عندما ننظر إلى الموقف العملي أشعر بالخجل باسم وطني وأمتي!.. إذا لم نكن مديونون لإسرائيل، فلماذا تستمر شحنات النفط من (ميناء) جيهان (جنوبي تركيا) إلى إسرائيل؟.. لماذا تستمرّون في إرسال المواد الغذائية، والأسمنت، والحديد والصُّلب إلى إسرائيل؟.. إذا ذهب من طرفنا (إلى إسرائيل) الوقود الذي تستخدمه الطائرات الإسرائيلية، وإذا ذهب من طرفنا (إلى إسرائيل) طعام جنود إسرائيل، فعار عليكم، عار عليكم !!".

Alman Başbakanı ile basın toplantısında “Bizim İsrail’e borcumuz yok” diyen Cumhurbaşkanı doğru söylüyor; söylem duruşu için tebrik ederim.



Ancak eylem duruşuna baktığımızda ise ülkem ve milletim adına utanç duyuyorum! İsrail’e borcumuz yoksa, Ceyhan’dan İsrail’e petrol… pic.twitter.com/qsNSVLxH3t — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 20, 2023

المصدر: RT