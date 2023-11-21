انتقد مستخدمو منصة "X" تغريدة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مفادها أن أوكرانيا "اختارت المسار الأوروبي" خلال أحداث الميدان التي بدأت 21 نوفمبر عام 2013.

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وكتب مستخدم: "اعترفت نولاند أن أحداث ميدان تم إطلاقها وتمويلها من قبل الولايات المتحدة، كما اعترفت ميركل بأن اتفاقيات مينسك تم إبرامها فقط لتحديث الجيش الأوكراني، وتم تجاوز الخطوط الحمراء عدة مرات. أين الدبلوماسية هنا؟".

Schon heute vor 10 Jahren war auf dem #Maidan zu hören, wie laut das Herz der #Ukraine für Europa schlägt - getragen von Mut und Hoffnung auf eine Zukunft in Freiheit. Die Ukrainer haben sich damals für den Weg nach #Europa entschieden - heute gehen wir ihn gemeinsam. pic.twitter.com/S1w8vLwWU8 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 21, 2023

وأيد مستخدم آخر قائلا: "كانت أوكرانيا قبل الحرب أكثر دولة فسادا في العالم. ولا يحتاج أحد في الاتحاد الأوروبي إليها".

وشدد ثالث على أنه "من المهم للغاية أن تتبع كل دولة ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي القواعد! هناك دول انتظرت طويلا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي... وهناك قواعد ومتطلبات يجب على المرشحين استيفاؤها!".

وتساءل آخر: "كيف يمكنك أن تكون ساذجا لمثل هذا الحد؟".

وخلص مستخدم خامس بالقول: "لماذا تخفي نفوذ الولايات المتحدة؟ وتدخل واشنطن وسيطرتها في الدول الأخرى؟ هل تؤيده؟ عار على ما تفعله".

وتحيي أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، الذكرى العاشرة لبداية أحداث الميدان التي انتهت بوقوع انقلاب في فبراير عام 2014.



المصدر: نوفوستي