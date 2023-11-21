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تصريح بيربوك بشأن مرور 10 سنوات على بدء أحداث الميدان في أوكرانيا يثير صدمة على الإنترنت

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تصريح بيربوك بشأن مرور 10 سنوات على بدء أحداث الميدان في أوكرانيا يثير صدمة على الإنترنت
Gettyimages.ru
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
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انتقد مستخدمو منصة "X" تغريدة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مفادها أن أوكرانيا "اختارت المسار الأوروبي" خلال أحداث الميدان التي بدأت 21 نوفمبر عام 2013.

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وكتب مستخدم: "اعترفت نولاند أن أحداث ميدان تم إطلاقها وتمويلها من قبل الولايات المتحدة، كما اعترفت ميركل بأن اتفاقيات مينسك تم إبرامها فقط لتحديث الجيش الأوكراني، وتم تجاوز الخطوط الحمراء عدة مرات. أين الدبلوماسية هنا؟".

وأيد مستخدم آخر قائلا: "كانت أوكرانيا قبل الحرب أكثر دولة فسادا في العالم. ولا يحتاج أحد في الاتحاد الأوروبي إليها".

وشدد ثالث على أنه "من المهم للغاية أن تتبع كل دولة ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي القواعد! هناك دول انتظرت طويلا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي... وهناك قواعد ومتطلبات يجب على المرشحين استيفاؤها!".

وتساءل آخر: "كيف يمكنك أن تكون ساذجا لمثل هذا الحد؟".
وخلص مستخدم خامس بالقول: "لماذا تخفي نفوذ الولايات المتحدة؟ وتدخل واشنطن وسيطرتها في الدول الأخرى؟ هل تؤيده؟ عار على ما تفعله".

وتحيي أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، الذكرى العاشرة لبداية أحداث الميدان التي انتهت بوقوع انقلاب في فبراير عام 2014.


المصدر: نوفوستي

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