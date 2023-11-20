اعترف ألكسندر كورنينكو النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني بأن البرلمان لا يمكنه التصويت على قرارات لم يتفق عليها مع الشركاء الغربيين، الذين تعيش البلاد على حسابهم منذ عامين.

جاء ذلك في مقابلة لكورنينكو مع موقع Liga.net، حيث تابع: "يعتقد البعض أنه يمكننا الآن محاولة المناورة والتصويت لشيء آخر غير ما تم الاتفاق عليه مع شركائنا. وهذا، بالمناسبة، رأي الكثير من الأشخاص الذين ليس لديهم محادثات مباشرة مع الشركاء. أما من أتيحت لهم هذه الفرصة، مثل حالتي، حيث أجريت بالفعل محادثات كافية مع الجميع، وأدركت منذ وقت طويل أن هذه القصة برمتها مشكوك فيها للغاية. يمكنك التصويت على ما تريد، ولكن سينتهي بكل الأمر إلى الوفاء بالتزاماتك. لأنه من المهم جدا هنا أن يفهم الجميع: أنهم يلتزمون بوعودهم، 75 مليار يورو، عفوا، لم تأت هذه النقود من العدم. نحن نعيش على حسابهم منذ عامين".

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ووفقا له، فإن الشركاء الغربيين لا يطلبون "أعمالا رائعة" من البرلمان من حيث عدد مشاريع القوانين المعتمدة، مشيرا إلى أنه إذا تم اتخاذ قرارات تتعارض مع رؤية الشركاء، فإن البرلمان سيظل مضطرا لتصحيح مثل هذه "الأخطاء"، وتابع: "نحن مطالبون الآن من قبل شركائنا بالتصويت على 5 قوانين، ولكن من المهم جدا أن يطلب منا اعتمادها بالطريقة التي اتفقنا عليها مع شركائنا، لأنه ليس لدينا واجب منزلي علينا القيام به، نحن نصحح الأخطاء".

وكان رئيس الوزراء الأوكرانيا الأسبق نيكولاي أزاروف قد أشار من قبل أن أوكرانيا "تتغذى من يد دول الناتو"، وسوف تتوقف عن الوجود كدولة دون الإقراض الغربي. ومن جانبه صرح وزير المالية في البلاد سيرغي مارتشينكو بأن كييف لن تكون قادرة على تغطية الحاجة إلى التمويل من الشركاء الغربيين بأي تدابير داخلية، وسيستمر هذا الوضع لسنوات.

المصدر: تاس