وسائل إعلام: وزير أسترالي يسافر داخل الهند على نفقة دافعي الضرائب

لم يتردد نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مارلز في الذهاب إلى المباراة النهائية لكأس العالم للكريكيت في الهند على حساب دافعي الضرائب.

أفادت بذلك بوابة News.com.au، حيث تابعت أن مارلز ووزير الخارجية الأسترالي موجودان حاليا في الهند للمشاركة في حوار 2+2 مع زملائهما الهنود في نيودلهي، لكن وزير الدفاع سافر مسافة 2000 كيلومتر أخرى إلى أحمد آباد ذهابا وإيابا لمشاهدة مباراة الكريكيت النهائية لكأس العالم للكريكيت في الهند يوم الأحد الماضي، وذلك على حساب دافعي الضرائب.

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وتشير البوابة إلى أن مارلز أنفق 3.6 مليون دولار أسترالي (حوالي 2.36 مليون دولار أمريكي) على الرحلات هذا العام. ولا يزال من غير الواضح كما كانت تكلفة رحلة الوزير لمشاهدة مباراة الكريكيت، ومنعت الحكومة نشر تفاصيل رحلاته "لأسباب أمنية"، وعلى الرغم من ذلك نشر مارلز صورا لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي من المباراة، وأصدرت الحكومة الهندية بيانا صحفيا عن رحلة يوم أمس.

وكما تشير البوابة فقد أكدت وزارة الدفاع الأسترالية أن الوزير طار على نفقة دافعي الضرائب على متن طائرة لكبار الشخصيات تابعة للقوات الجوية في البلاد.

وفي أغسطس من هذا العام، علم موقع News.com.au أن مارلز كان على متن طائرة تابعة للقوات الجوية متجهة إلى سيدني لحضور نصف نهائي كأس العالم للسيدات التي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا، وهذا كلف دافعي الضرائب، بحسب البوابة، 16 ألف دولار أسترالي (10.5 آلاف دولار أمريكي).

المصدر: News.com.au