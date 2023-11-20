يريفان وبروكسل توقعان اتفاقية حول وضع بعثة المراقبة للاتحاد الأوروبي

أفادت وكالة "أرمن برس" الأرمنية بأن يريفان وبروكسل وقعتا اتفاقية حول وضع بعثة المراقبة المدنية للاتحاد الأوروبي التي تراقب الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

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وتم توقيع الاتفاقية من قبل نائب وزير الخارجية الأرمني باروير أوفانيسيان ورئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في أرمينيا فاسيليس ماراغوس.

وقال ماراغوس: "لقد قدمت هذه البعثة الكثير لأرمينيا من حيث الاستقرار والأمن. واتفاقية الوضع التي وقعناها اليوم ستساعد في تحقيق قدر أكبر من اليقين القانوني عندما يدور الحديث عن تنظيم الحقوق والمسؤوليات المختلفة لوجود البعثة في البلاد".

وأضاف أن مسألة توسيع البعثة تم حلها منذ عدة أيام في بروكسل، حيث وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على الاقتراح بشأن توسيع بعثة مراقبي الاتحاد في أرمينيا.

وبدأت البعثة المدينة للاتحاد الأوروبي عملها في أرمينيا في فبراير 2023. ويراقب المراقبون في إطارها الجانب الأرمني من الحدود الأذربيجانية الأرمنية.

المصدر: تاس