أكد وزير المالية السابق لأوكرانيا، فلاديمير أوميليان أن الأوكرانيين لا يريدون الموت من أجل الاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس.

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وقال أوميليان في حديث لصحيفة "الغارديان": "إذا كنا جاهزين لإرسال 300 ألف أو 500 ألف جندي أوكراني آخرين للاستيلاء على شبه جزيرة القرم وتحرير دونباس، وإذا تلقينا العدد المطلوب من الدبابات وطائرات "إف-16" من الغرب، فيمكننا القيام بذلك. لكنني لا أرى 500 ألف شخص آخرين على استعداد للموت".

وأضاف أنه كان بإمكان أوكرانيا الموافقة على إجراء مفاوضات سلام مع روسيا من أجل وقف إطلاق النار، ولكن فقط بهدف انضمامها المقبل إلى الناتو وتعزيز جيشها.

وأكدت موسكو أكثر من مرة استعدادها لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، غير أن كييف فرض حظرا تشريعيا على إجرائها. ويدعو الغرب روسيا باستمرار إلى مفاوضات، لكنه يتجاهل تخلي كييف عن أي حوار مع موسكو. وقال الكرملين، سابقا، إنه لا توجد هناك أي شروط مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى المجرى السلمي، مضيفا أن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة يعد أولوية بالنسبة لروسيا، ولا يمكن تحقيقها حاليا إلا بطرق عسكرية.



المصدر: نوفوستي