صرحت الصحفية الأمريكية ناتالي موريس بأن جيلا كاملا من الرجال قتلوا في أوكرانيا من أجل طموحات رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي.

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وقالت موريس في بث قناة "Redacted" على "يوتيوب": "لقد ضحت أوكرانيا بجيل كامل من الشباب، وكل ذلك حتى يتمكن الرئيس فلاديمير زيلينسكي من خداعنا بهذه الحرب".

وأضافت أنه كان من الممكن تجنب مثل هذه الخسائر الفادحة في حال موافقة كييف منذ فترة طويلة على إجراء مفاوضات سلام مع موسكو، بدلا من تنفيذ طموحات الزعيم الأوكراني.

وتحاول القوات الأوكرانية للشهر السادس على التوالي شن هجمات على محاور جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك (باخموت) وزابوروجيه وتستخدم في المعارك الوحدات العسكرية المدربة من قبل حلف الناتو والمزودة بالأسلحة والمعدات العسكرية الغربية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 أكتوبر الماضي إن الهجوم الأوكراني المضاد فشل بالفعل، مشيرا إلى أن القوات الروسية تحسن مواقعها على طول الجبهة. من جانبه اعترف القائد العام الأوكراني فاليري زالوجني في حديث لمجلة "الإيكونوميتس" بأن القوات الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود. وقال إنه لم يتمكن من إظهار الوتيرة المثيرة للإعجاب لتقدم القوات الأوكرانية التي كانت متوقعة منه في الغرب.



المصدر: نوفوستي