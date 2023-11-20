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رئيس كوريا الجنوبية: الصين لن تستفيد من التعاون الثلاثي مع روسيا وكوريا الشمالية

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رئيس كوريا الجنوبية: الصين لن تستفيد من التعاون الثلاثي مع روسيا وكوريا الشمالية
AP
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول
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اعتبر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول أن الصين لن تستفيد من التعاون الثلاثي مع كوريا الشمالية وروسيا لأن الدول الثلاث لديها مصالح متباينة.

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وقال يون في مقابلة مع صحيفة "التلغراف" البريطانية نشرت أمس الأحد، قبل قيامه بزيارة دولة إلى لندن: "من المرجح أن تأخذ الصين في الاعتبار أن مواصلة التعاون الثلاثي مع كوريا الشمالية وروسيا، اللتين انتهكتا بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، فضلا عن الأعراف الدولية الأخرى، لن تكون مفيدة لسمعتها ومكانتها الدولية".

كما أعرب عن قلقه بشأن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، واصفا إياه بأنه انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولي وعمل استفزازي يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية وكذلك في شمال شرق آسيا وأوروبا.

وأوضح يون أن تزويد كوريا الشمالية بالأسلحة لروسيا لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا وزيادة عدد الضحايا. بالإضافة إلى ذلك، إذا قدمت روسيا التقنيات العسكرية إلى كوريا الشمالية في المقابل، فإن ذلك سيهدد أمن كوريا الجنوبية والسلام الإقليمي.

وتأتي زيارة يون التي تستغرق 4 أيام إلى لندن بدعوة من الملك تشارلز الثالث.

المصدر: يونهاب

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