الخارجية الروسية: سنرد بالمثل على خطوات لندن العدائية في مجال التأشيرات

أفاد مدير الدائرة الأوروبية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، سيرغي بيليايف، بأن روسيا سترد بالمثل على أي خطوات غير ودية من جانب لندن في مجال التأشيرات.

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وقال بيليايف إن وزارة الخارجية الروسية تواصل تلقي شكاوى من مواطنين روس مفادها أنه أصبح من المستحيل أو من الصعب للغاية بالنسبة لهم الحصول على تأشيرة دخول إلى بريطانيا.

وأوضح: "لا يدور الحديث عن السياح فقط بل عن الروس العاملين في بريطانيا وفق العقود، وكذلك الروس الراغبين في زيارة أقاربهم. عند مناقشة هذا الموضوع، يشير البريطانيون إلى عبء العمل المفرط الذي تتحمله هيئات الهجرة البريطانية فيما يتعلق بطلبات التأشيرة المقدمة من الأوكرانيين، والتي... أصبحت الآن أولوية مطلقة للندن".

وأضاف: "بهذا الصدد نطرح بشدة القضايا ذات الصلة أمام السفارة البريطانية بموسكو ونطالب المسؤولين البريطانيين بعدم السماح بانتهاك حقوق المواطنين الروس لأسباب سياسية".

وتابع أن وزارة الخارجية الروسية أوصت "المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى بريطانيا ومحاولات الحصول على التأشيرات البريطانية من أجل تجنب الخسائر المالية وغيرها من المشاكل المحتملة حتى تطبيع الوضع".

وأردف: "إضافة إلى ذلك، تعتبر بريطانيا مسألة التأشيرات آلية فعالة للضغط، بما في ذلك على وسائل الإعلام الروسية غير المرغوب فيها، مما يسمح لها، إذا لزم الأمر، بوقف تغطية الأحداث داخل بريطانيا بسرعة من وجهة نظر غير موالية للسلطات".

وخلص بالقول: "بهذا الصدد نشير في اتصالاتنا مع السفارة البريطانية في موسكو ومن خلال السفارة الروسية في لندن، إلى أن أي خطوات غير ودية من قبل بريطانيا في مجال التأشيرات ستلقى حتما ردا بالمثل. ويخص ذلك أيضا ممثلي وسائل الإعلام البريطانية العاملين في روسيا الذين قد تم اتخاذ إجراءات ضدهم بشكل متكرر من خلال إلغاء الاعتماد الصحفي وحظر الدخول إلى بلادنا".



المصدر: نوفوستي