المرشحة لمنصب وزيرة خارجية الأرجنتين تعد بقطع العلاقات مع الصين والبرازيل

صرحت المرشحة لمنصب وزيرة خارجية الأرجنتين، ديانا موندينو، بأن بلادها ستتوقف عن التعامل مع حكومتي الصين والبرازيل.

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأرجنتين ستشجع الصادرات والواردات مع هاتين الدولتين، قالت موندينو: "سنتوقف عن التعامل مع حكومتي البرازيل والصين".

وتعد الصين والبرازيل حاليا شريكين تجارين رئيسيين للأرجنتين.

وفاز السياسي اليميني المتطرف خافيير ميلي، أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين. وأعلن ميلي، سابقا، أنه ينوي التركيز على التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مع وقف العلاقات مع الشريكين التجاريين الرئيسيين للأرجنتين - الصين والبرازيل، مشيرا إلى أنه لا يريد التعامل مع الشيوعيين والاشتراكيين.

وفي الوقت نفسه يرى ميلي أن تفضيلاته الاقتصادية لا يجب أن تؤثر على قطاع الأعمال، ويحق لرجال الأعمال تطوير التجارة مع من يريدون.



المصدر: نوفوستي