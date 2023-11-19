المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ينشر إحصائية جديدة لأضرار وضحايا الهجوم الإسرائيلي على القطاع

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حصيلة جديدة لأضرار وضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة المستمر منذ 44 يوما.

وقال المكتب أن عدد المقرات الحكومية المدمرة بلغ 97 مقرا حكوميا و262 مدرسة منها 65 مدرسة خرجت عن الخدمة.

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وأشار إلى أن عدد الإصابات زاد عن 30 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء. وأكد أن إسرائيل استهدفت 3 كنائس حتى الآن.

وطالب بفتح معبر رفح لإدخال الوقود إلى المستشفيات، مؤكدا أن عشرات سيارات الإسعاف خرجت عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.

ونوه بأن هناك أكثر من 6 آلاف مفقود حتى الآن جراء قصف إسرائيل على قطاع غزة، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل وامرأة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 12415 ونحو 32500 جريحا منذ بداية الهجوم الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT