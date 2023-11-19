بوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين الشهر الجاري 

ذكرت قناة روسيا 1 التلفزيونية أنه من المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين الافتراضية التي تنظمها الهند في 22 نوفمبر الجاري

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن القمة الافتراضية لزعماء مجموعة العشرين ستعقد في 22 نوفمبر الجاري.

وأضافت القناة الروسية أنه "لأول مرة منذ فترة طويلة، سيشارك الرئيس الروسي وقادة الدول الغربية في ذات الفعالية.

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ومنذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سعى الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لتجميد التواصل السياسي المباشر مع روسيا، وفرض عقوبات غير مسبوقة في محاولة لتقويض الاقتصاد الروسي وعزل روسيا وفشلوا في ذلك.

المصدر: ريا نوفوستي