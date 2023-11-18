بايدن يدعو لوجوب "إعادة توحيد" غزة والضفة الغربية تحت عباءة "سلطة فلسطينية"

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقال نشر اليوم السبت أنه ينبغي "إعادة توحيد" قطاع غزة والضفة الغربية تحت عباءة سلطة فلسطينية.

وكتب بايدن في المقال الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أنه "في وقت نسعى إلى السلام، ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل بنية حكم واحدة".

إقرأ المزيد

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قبل أيام، أن قطاع غزة هو جزء من الأراضي المحتلة عام 67، مشيرا إلى أن "الأراضي المحتلة" وحدة واحدة ولا يمكن تجزئتها وأن عاصمتها القدس.

وأضاف: "وفي نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجدّدة، فيما نعمل جميعا نحو حل يقوم على مبدأ الدولتين".

وقال: "سنواصل الاضطلاع بمسؤولياتنا تجاه أهلنا في قطاع غزة، الذي لم نغادره، ونواصل تقديم الخدمات لأهلنا... فلا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة".

إلى ذلك، قال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان، في 12 الجاري، إن واشنطن تدعم استعادة السلطة الوطنية الفلسطينية سيطرتها على قطاع غزة وتعارض التهجير القسري لسكان القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن قبل أيام أيضا، أن السلطة الفلسطينية لن تحكم قطاع غزّة مجددا.

وأكد في بيان مشترك مع وزيري الدفاع يوآف غالانت وبيني غانتس إنه في "اليوم التالي بعد الحرب، سيكون لإسرائيل سيطرة أمنية شاملة على قطاع غزة".

في حين كان للوزير الإسرائيلي وعضو "مجلس الحرب" جدعون ساعر، كلام مختلف عندما قال إنه لا يرى في السلطة الفلسطينية شريكا مناسبا لمرحلة ما بعد الحرب، معبرا عن رغبته أن يكون ثمة دور لمصر أو السعودية في إدارة غزة حينذاك.

المصدر: أ ف ب + RT