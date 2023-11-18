برلماني إیراني: حرب غزة هي نهاية النظام العالمي التي ننتظرها منذ سنوات

قال الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية في إيران مجتبی أبطحي، إن حرب غزة وضعت نهاية للنظام العالمي التي ننتظرها منذ سنوات وأن إسرائيل ستخسر فیها بالتأكيد.

وأضاف البرلماني الإیراني أبطحي في كلمة يوم السبت، أمام حشد من الكتاب وأصحاب دور النشر الإيرانيين الذي تجمعوا لدعم أطفال غزة الذي أقیم في طهران، إن عالما جديدا يتشكل والحرب المباركة التي بدأت في غزة تعتبر نقلة استراتيجية.

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وتابع قائلا "لا ينبغي لأحد أن يبقى صامتا إزاء جريمة الكیان الصهيوني في غزة والقمع الذي يتعرض له الفلسطينيون".

ولفت إلى أن المسؤولية التي تثقل عاتق الصحفيين والكتاب قبال هذه الحرب "حساسة للغاية".

وشدد البرلماني الإیراني على أنه يجب عليهم جميعا أن يدافعوا عن أهل غزة لأن من واجبهم جميعا أن يكونوا في ساحة المعركة ضد إسرائيل.

وفي اليوم الـ43 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ 12000 قتيلا.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 378 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.

المصدر: RT + "إرنا"