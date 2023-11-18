نشر صورهم على موقعه الرسمي.. الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع إجمالي ضباطه وجنوده القتلى منذ 7 أكتوبر

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت عن ارتفاع إجمالي ضباطه وجنوده القتلى منذ السابع من أكتوبر، إلى 378.

ونشر الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي أسماء وصور كل العسكريين الذين لقوا مصرعهم.

وكان الجيش قد أكد مساء السبت مقتل 6 من أفراده وإصابة آخرين بجروح خطيرة خلال مواجهات في معارك شمال قطاع غزة.

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وفي اليوم الـ43 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ12000 قتيلا.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 378 ضابطا وجنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.

المصدر: RT