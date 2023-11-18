تقرير عبري: يحيى السنوار يُصّعب إبرام صفقة محتملة لتبادل أسرى

نشرت القناة الإسرائيلية "13" تقريرا أفادت من خلاله بأن زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، يُصّعب إبرام صفقة محتملة لتبادل أسرى.

وأفادت القناة الإسرائيلية نقلا عن مصادر فلسطينية بأن يحيى السنوار يُصعّب إبرام صفقة محتملة لتبادل أسرى حيث كشف النقاب يوم الجمعة عن صفقة يتم خلالها تبادل 50 امرأة وطفلا إسرائيليا مختطفا في غزة مقابل 50 أسيرة فلسطينية ووقف إطلاق النار، لكن إسرائيل طلبت تبادلا لنحو 80 ـ 100 من المختطفين، وطلبت حماس وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام، وفق ما نقلته قناة "i24 news" الإسرائيلية في نسختها العربية.

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وذكر التقرير أن السنوار يطالب حاليا الإفراج عن المختطفين خلال ثلاث دفعات مقابل وقف إطلاق النار يتواصل على مدار ثلاثة أسابيع، وفي المقابل تطالب إسرائيل بدفعتين فقط.

وأوضح أن المحادثات والجهود متواصلة لإبرام اتفاق تبادل أسرى لإعادة المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي قادر على التوقف لمدة 3 أيام وأيضا خمسة أيام ومواصلة نشاط واسع في غزة، مؤكدة أن العملية العسكرية تتطلب أسابيع كثيرة وشهورا لاستكمالها.

وتحدث في السياق عن "شرعية" يتطلب على تل أبيب أن تحصل عليها من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة لمواصلة عمليتها العسكرية في غزة.

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وفي اليوم الـ43 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ12000 قتيلا بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 378 ضابطا وجنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.

المصدر: وسائل إعلام عبرية