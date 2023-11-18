"القسام" تعلن فقدان الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" فقدان الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين، وأشار إلى أن مصير الأسرى لا يزال مجهولا حتى الآن.

وقال أبو عبيدة: "فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى للعدو، ومصير الأسرى والآسيرين لا يزال مجهولا".

وأضاف: "أوقعنا قوة راجلة لجيش الاحتلال في كمين وفجرنا فيها عبوة ناسفة جنوب غرب غزة".

وتابع: "دمرنا وأعطبنا منذ صباح اليوم 17 آلية لجيش الاحتلال في شمال غرب وجنوب غزة".

وأبلغت إسرائيل الوسطاء القطريين في وقت متأخر من أمس الجمعة أنها ترفض تماما صفقة تبادل الأسرى المحدثة مع "حماس"، والتي تشمل إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيليا محتجزين في غزة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، قد أعلن أن لدى "حماس" 230 أسيرا.

المصدر: RT