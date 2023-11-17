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إدانة أمريكيين اثنين خرقا العقوبات بالتعاملات مع النفط الإيراني

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إدانة أمريكيين اثنين خرقا العقوبات بالتعاملات مع النفط الإيراني
Globallookpress
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إدانة اثنين من المواطنين الأمريكيين، متهمين بشراء النفط الإيراني لغرض بيعه للصين في خرق واضح للعقوبات الأمريكية ضد طهران.

وجاء في بيان لوزارة العدل، إن المواطنين جينيو وانغ ودانييل لين من ولاية تكساس أدينا بتهمة "التآمر لغرض تبييض الأموال" من خلال التعاملات مع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.

وحسب البيان، فإن المتهمين كانا خلال الفترة بين 2019 و2020 يشتريان النفط الإيراني ويبيعانه لاحقا لمصفاة في الصين.

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وأضافت وزارة العدل أن المتهمين "حاولا إخفاء تعاملاتهما غير الشرعية" وكانا يدفعان الرشاوى للمسؤولين الصينيين.

وقد يواجه المتهمان عقوبة تصل إلى 45 عاما في السجن. ومن المتوقع أن يصدر القضاء الأمريكي الحكم بحقهما في 29 فبراير المقبل.

المصدر: RT

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