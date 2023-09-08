واشنطن تكشف مصادرتها شحنة نفط إيرانية في شهر أبريل الماضي

ذكرت وزارة العدل الأمريكية، يوم الجمعة، في بيان أنها صادرت شهر أبريل الماضي شحنة نفط إيرانية كانت على متن ناقلة تديرها شركة يونانية ومتجهة إلى الصين.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان أنها "استولت على ناقلة النفط ،السويس راجان، وحمولتها البالغة 980 ألف برميل من النفط الخام بعدما تبين لها أن الحرس الثوري الإيراني يحاول بيع هذه الحمولة من الذهب الأسود إلى الصين".

وأضافت أن "عملية البيع هذه تنتهك العقوبات الأمريكية والدولية، وبناء عليه استصدرت الحكومة مذكرة لمصادرة هذه الحمولة".

وبحسب البيان فإن "شركة السويس راجان ليمتد، المالكة للسفينة أقرت في 19 أبريل بذنبها في انتهاك العقوبات وتم تغريمها 2.5 مليون دولار".

كما وافقت الشركة اليونانية المشغلة للناقلة، "إمباير نافيغايشن"، على التعاون مع السلطات الأمريكية وأمرت سفينتها التي كانت موجودة حينئذ في جنوب شرق آسيا بأن تبحر إلى الولايات المتحدة لإفراغ حمولتها هناك. كما لم تؤكد السلطات الأمريكية أنها صادرت الحمولة أو أن الناقلة كانت متجهة إلى الولايات المتحدة.

وحذر قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، في وقت سابق، من قيام أي شركة بتفريغ حمولة ناقلة النفط "سويس راجان" المحتجزة في الولايات المتحدة.

وأقرت شركة الشحن اليونانية بالذنب في تهريب نفط خام إيراني ووافقت على دفع غرامة قدرها 2.4 مليون دولار، بحسبما جاء في وثائق محكمة أمريكية.

هذا وأعلن رئيس دائرة القضاء بمحافظة هرمزكان في إيران (جنوبي البلاد) مجتبى قهرماني، هذا الأسبوع، احتجاز سفينة محملة بوقود مهرب في مياه الخليج، من قبل القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني.

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المصدر: أ ف ب + وكالات