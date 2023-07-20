الحرس الثوري يحذر من قيام أي شركة بتفريغ حمولة ناقلة نفط إيرانية محتجزة بالولايات المتحدة

حذر قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، اليوم الخميس، من قيام أي شركة بتفريغ حمولة ناقلة النفط "سويس راجان" المحتجزة في الولايات المتحدة.

وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري: "نعلن بأن أي شركة تقوم بتفريغ نفطنا من هذه الناقلة (سويس راجان)، فإننا سنعتبر تلك الشركة مسؤولة، كما نعتبر أمريكا أيضا مسؤولة".



ولفت الأدميرال تنكسيري إلى عملية احتجاز ناقلة النفط البريطانية "ايستنا ايمبرو" في 19 يوليو عام 2019، موضحا أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أشار في خطاب في 16 يوليو إلى أن البريطانيين الذين وصفهم بـ"الخبثاء"، قد احتجزوا "سفننا بغير حق وقاموا بقرصنة بحرية"، مضيفا أن "القوات المسلحة الإيرانية سترد على ذلك".

وأضاف تنكسيري: "بعد مضي 72 ساعة على خطاب قائد الثورة الإسلامية، قامت ناقلة نفط بريطانية تدعى "ايستنا ايمبرو" على عبور مضيق هرمز وهي قامت بثلاثة مخالفات، أولها الدخول إلى مضيق هرمز عبر ممر الخروج، وثانيها إطفاء جهاز IS فيها، وثالثها عدم الامتثال لتحذيراتنا، وعندما أرسلنا بعض القطع البحرية نحوها لاحتجازها، لم تمتثل لأوامرنا، وحينها تدخل مغاوير القوات البحرية للحرس الثوري على الفور وقاموا باحتجازها وتوجيهها نحو المياه الإيرانية، وحينها تحركت سفينة مرافقة كانت على بعد 30 ميلا منها نحونا، وأرغمت سفينة المرافقة على الامتثال، حيث سحبنا الناقلة التي ارتكبت المخالفات إلى المياه الإيرانية".

وأردف: "لقد ثبت خبث البريطانيين طوال التاريخ، سواء في قضية اقتطاع البحرين أو في قضية الجزر الإيرانية في الخليج "الفارسي" أمام الجميع، وكما أكد قائد الثورة الإسلامية فإن زمن "اضرب واهرب" قد ولى".

المصدر: "فارس"