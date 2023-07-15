الحرس الثوري الإيراني يعلق على المواجهة الأخيرة مع الأمريكيين

كشف قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، أن الأمريكيين حشدوا، خلال آخر مواجهة في مياه الخليج بين الحرس والقوات الأمريكية قواتهم لمنع إيقاف سفينة كانت تهرب الوقود الإيراني.

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وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري إن مقاتلتين من طراز A-10 والمخصصتين للاشتباك القريب، قامتا بسلوك خطر وغير مهني بالكامل، ومن ثم تم إرسال مروحية، وطائرة مسيرة، وطائرة أخرى مأهولة، إلى المنطقة التي كنا نفتش فيها السفينة، لكن مقاتلينا قد احتجزوا السفينة.

وأضاف: "لقد ولى الزمن الذي كانوا يظنون بأنهم إذا جاؤوا بسفينتهم الحربية فإننا سنتراجع".

وتابع تنكسيري أنه "في عملية أخرى جاء الأمريكيون بخمس سفن حربية لمساعدة السفينة المخالفة، لكن جنود هذا الشعب قد ثبتوا بقوة وتلقى الأمريكيون صفعة".

وقال إنه "خلال السنوات الماضية ألقى مقاتلونا القبض على الأمريكيين مرتين، وعلى البريطانيين أيضا مرتين، والكنديين مرة واحدة والأستراليين أيضا مرة واحدة"، مشيرا إلى أنه "قبل انتصار الثورة الإسلامية لم يكن يحق لنا نحن الإيرانيون أن نوجه الأسئلة إلى السفن العابرة من مضيق هرمز".

وكان البنتاغون أعلن في يونيو الماضي إحباط محاولتين نفذتهما البحرية الإيرانية لاحتجاز ناقلتي نفط في المياه الدولية قبالة عمان، مشيرا إلى أنه في إحدى هاتين المحاولتين أطلق الإيرانيون النار على ناقلة.

المصدر: مهر