أرمينيا.. قتيل وجرحى بانفجار في مبنى جامعة يريفان

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجروح نتيجة انفجار هز أحد مباني جامعة يريفان اليوم الجمعة، حسب السلطات الأرمنية.

وأعلنت وزارة الصحة الأرمنية مصرع شخص نتيجة انفجار، وقالت إن "هناك معلومات أولية عن حالة وفاة"، مضيفة أن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات وتم نقلهم إلى المستشفى، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وفي وقت سابق اليوم أكدت الداخلية الأرمنية وقوع الانفجار دون ذكر عدد الضحايا أو تفاصيل أخرى، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الانفجار وقع في كلية الكيمياء، وأدى إلى اندلاع حريق فيها.

An explosion occurred at the building of the chemical faculty of Yerevan State University.



Three people with burns were taken to the hospital from the scene, one body was found, and one patrol service employee was poisoned by smoke during the evacuation. pic.twitter.com/yUid9nAVZc — 301🇦🇲 (@301arm) November 17, 2023

وأفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادرها بأن القتلى والجرحى نتيجة الحريق في جامعة يريفان، هم موظفون في خدمة تنسيق الحدائق.

وتم إجلاء الطلاب من المبنى على الفور إثر وقوع الحادث.

المصدر: "سبوتنيك - أرمينيا"