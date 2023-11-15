وزارة الطوارئ الروسية: تم إجلاء 200 مواطن روسي من غزة ويتبقى حوالي 400 آخرين في القطاع

صرح دانييل مارتينوف مستشار رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية، إنه لا يزال يتعين إجلاء حوالي 400 مواطن روسي من قطاع غزة، وأن أكثر من 200 مواطن تم إجلاؤهم بالفعل.

وقال مارتينوف لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" ردا على سؤال حول عدد الأشخاص المتبقين الذين سيتم إخراجهم: "بشكل عام، يوجد في قائمتنا، وفقا لأحدث البيانات 625 شخصا من مواطنينا".

ويأتي ذلك في ضوء أن أكثر من 200 مواطن روسي تم إخراجه من غزة، واتفق مستشار رئيس وزارة حالات الطوارئ مع تقدير المراسل لحوالي 400 شخص ما زالوا بحاجة إلى إخراجهم.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن 168 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى روسيا، كما عبر عدد أكبر معبر رفح إلى الأراضي المصرية.

وقالت: "في الوقت الحالي، وصل 168 شخصا تم إجلاؤهم من قطاع غزة - وهم مواطنون روس مع أفراد عائلاتهم. وقد دخل عدد أكبر بكثير إلى الأراضي المصرية من غزة. ولا يمكننا تحديد هذا الرقم بدقة".

وأضافت: "168 مواطنا وصلوا إلى روسيا الاتحادية، لكن هناك الكثير من أولئك الذين عبروا نقطة التفتيش وهم الآن في مصر. واعتمادا على تطور الوضع سنبلغكم بذلك".

وتم تنظيم عمليات إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة من قبل وزارة الطوارئ الروسية بالتعاون مع الدبلوماسيين الروس.

ودخلت أول دفعة من الروس أمس الأحد الأراضي المصرية عبر معبر رفح وشملت 70 مواطنا، منهم 28 طفلا وقدم المختصون الروس جميع المساعدات الطبية اللازمة لهم.

المصدر: RT