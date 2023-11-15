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نتنياهو تعليقا على اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى "الشفاء": لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه

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نتنياهو تعليقا على اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى
Legion-Media
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أنه "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه"، وذلك بعد اقتحام الجيش مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وقال نتنياهو الذي تحدث خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية في جنوب البلاد "سنصل إلى حماس ونقضي عليها وسنعيد الرهائن"، مؤكدا أنهما "مهمتان رئيسيتان" في الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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وتشن إسرائيل حربا دامية ضد قطاع غزة، أدت لمقتل أكثر من 11300 فلسطينيا نصفهم أطفال، وإصابة نحو 30 ألفا بجروح، بالإضافة لدمار واسع في القطاع.

وتقول إسرائيل إن 240 أسيرا إسرائيليا لدى "القسام" التابعة لحماس وهي أرقام أكدتها الكتائب في بيانات سابقة.

المصدر: AFP

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