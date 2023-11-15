الكنيست يبحث إقرار قانون غير مسبوق بشأن قتلى إسرائيليين ويتيح تنفيذه قبل المصادقة عليه !

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن لجنة الصحة في الكنيست ناقشت اليوم قانونا يتيح استخراج "الحيوانات المنوية" من أجساد القتلى ويجعله ساري المفعول قبل المصادقة النهائية عليه.

ووفقا للهيئة فقد سمح بتنفيذ هذا الأمر قبل سن القانون بشكل رسمي، حيث تم استخراج "الحيوانات المنوية" من 39 إسرائيليا أغلبهم جنود ممن قتلوا في عملية "طوفان الأقصى".

وأشارت الهيئة إلى أنه تم استخراج "الحيوانات المنوية من 32 جنديا قتلوا خلال الحرب، لافتة إلى أنه تم تقديم 42 طلبا مماثلا للجنة الكنيست.

وبحسب الهيئة تتم مناقشة تسهيل الخطوات والإجراءات اللازمة للقيام بهذا خلال الأسبوع القادم، ما يثير موجة أسئلة أخلاقية وقانونية مختلفة.

ولفتت إلى أن مركز كابلان أخذ على عاتقه هذه الخطوة المتمثلة بتجميد الحيوانات المنوية المستخرجة.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11 ألف قتيل، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 368 عسكريا.

المصدر: RT