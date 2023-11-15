"الناتو" يستبدل "أواكس" ببوينغ "إي-7 إيه" الجديدة

أعلن "الناتو" أنه سيستبدل طائرات الاستطلاع "أواكس" بطائرات بوينغ E-7A Wedgetail الجديدة، التي قد تدخل الخدمة عام 2031.

وتابع البيان الصادر عن "الناتو": "لقد اختار (الناتو) بدائل لطائرات الكشف والتحكم الخاصة به مع اقتراب أسطول أنظمة المراقبة المحمولة جوا (أواكس) الحالي من التقاعد. ومن المقرر أن يبدأ إنتاج 6 طائرات جديدة من طراز بوينغ E-7A Wedgetail في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن يتم إنتاج أول طائرة لتكون جاهزة للخدمة بحلول عام 2031".

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ويذكر أن مجموعة الدول الحليفة قد وافقت هذا الشهر على ذلك كأحد أكبر المشروعات في الحلف لشراء معدات جديدة.

وطائرة بوينغ E-7A Wedgetail هي طائرة متقدمة للإنذار المبكر والتحكم توفر الوعي الظرفي Situational Awareness ووظائف القيادة والتحكم، ويمكنها، نظرا لأنها مزودة برادار قوي، اكتشاف الطائرات والصواريخ والسفن المعادية على مسافات بعيدة، ويمكنها توجيه طائرات "الناتو" المقاتلة إلى أهدافها. وهي مبنية على نسخة عسكرية من الطائرة بوينغ 737.

ويقوم "الناتو" بتشغيل أسطول من طائرات الإنذار والتحكم المحمولة جوا "أواكس" AWACS من طراز E-3A منذ الثمانينيات، حيث تتمركز تلك الطائرات في قاعدة غايلين كيرشين الجوية الألمانية، وقد شاركت في كل عمليات الحلف الرئيسية، بما في ذلك القتال ضد "داعش"، وكذلك على الجناح الشرقي لـ "الناتو" بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا. ومن المتوقع أن يكون للطائرة E-7A قاعدة في غايلين كيرشين ويمكن أن تعمل من عدة مواقع أمامية في جميع أنحاء أوروبا.

المصدر: موقع حلف "الناتو"