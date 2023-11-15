بسبب تصريحاتها ضد جرائم الحرب... إبعاد نائبة عن الكنيست الإسرائيلي لمدة شهرين واقتطاع جزء من راتبها

أصدرت لجنة سلوكيات الكنيست قرارا بإبعاد النائبة عايدة توما سليمان لمدة شهرين عن الكنيست، واقتطاع جزء من راتبها بعد تصريحات نددت فيها بجرائم الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء بغزة.

وأفادت مراسلتنا نقلا عن مكتب النائبة في قائمة الجبهة والتغيير، بأن "لجنة سلوكيات الكنيست فرضت عقوبات على النائبة عايدة توما سليمان على خلفية تصريحاتها ضد جرائم الاحتلال على غزة".

ووفقا للمكتب، "كتبت النائبة في وقت سابق منشورا عبر حسابها في منصة "إكس" تحدثت فيه عن جرائم جيش الاحتلال في مستشفى الشفاء في غزة، وتلقت بسبب هذا المنشور أكثر من 2500 شكوى ضدها في لجنة السلوكيات، كما وواجهت حملة تحريض دموية من قبل نواب ووزراء وإعلاميين إسرائيليين".

ولفت المكتب إلى أن هذا العدد من الشكاوى يعتبر رقما قياسيا في تاريخ الكنيست الإسرائيلي.

وكان الحزب الشيوعي والجبهة قد اصدرا بيانا أمس الثلاثاء، ضد التحريض على الجماهير العربية، وتطرقا للتحريض على النائبة توما-سليمان.

وجاء في البيان: "إن هذا التحريض على الرفيقة عايدة توما-سليمان بينما تقوم بواجبها الإنساني والسياسي في الدعوة لوقف فوري للحرب على غزة والحديث عن فظائع الاحتلال الآن يفضح مساعي الحكومة في التغطية على إخفاقاتها العسكرية من جهة وإشغال الرأي العام بما تسميه بـ "العدو الداخلي" –عدوٌ يعتبر إيجاده مكونًا هامًا بتطور الأنظمة الفاشية المعادية للديمقراطية وهذا ما نراه هنا اليوم".

المصدر: RT