الكرملين: لقاء بايدن وشي حق سيادي

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف في تعليق على اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والصيني شي جين بينغ، أن مثل هذه اللقاءات تعقد بين زعماء الدول، وأنها حق سيادي لكل دولة.

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وقال: "الدول تبني علاقات ثنائية وهذا حقها، وكل اجتماع من هذا القبيل بين أكبر اقتصادين في العالم مهم للجميع، وبالتالي سنراقب الاجتماع، وما إذا كانت هناك أي توقعات، وسنراقب الرسائل التي سيخرج بها الاجتماع".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد وصل إلى سان فرانسيسكو اليوم الأربعاء لحضور قمة "التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ" "أبيك"، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن.

و"أبيك"، منتدى تجاري اقتصادي يضم 21 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتعقد قمة المنتدى لهذا العام في الفترة من 11-17 نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

المصدر: نوفوستي