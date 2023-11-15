مجلة عسكرية: أذربيجان بصدد شراء أنظمة دفاع جوي إسرائيلية

ذكرت مجلة Defense Industry Europe المختصة في الشؤون الدفاعية، أن أذربيجان "بصدد شراء أنظمة دفاع جوي إسرائيلية من نوع Barak MX في إطار صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار".

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جاء ذلك وفقا لما ذكرته مجلة Defense Industry Europe، حيث قدمت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية IAI عرضا لقدرات نظام Barak MX في وقت سابق، وشملت الاختبارات إطلاقات متعددة لصواريخ اعتراضية من إصدارات مختلفة من هذا النظام.

Barak MX هو نظام دفاع جوي متنقل قادر على الحماية ضد الصواريخ ذات التعديلات المختلفة، وكذلك ضد الأجسام المحمولة جوا مثل الطائرات والمروحيات والمسيرات. ويتضمن النظام 3 أنواع من الصواريخ الاعتراضية بمدى مختلف: يصل إلى 35 كلم، وإلى 70 كلم، وإلى 150 كلم. ويمكن تثبيت النظام على منصات السفن.

ووفقا لتقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI كانت أذربيجان في الأعوام 2018-2022 واحدة من المستوردين الرئيسيين للأسلحة من إسرائيل (تبلغ حصة أذربيجان 9.1% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية).

المصدر: إنترفاكس