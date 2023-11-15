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إسرائيل تعلن عن تعليق مؤقت للعمليات العسكرية في أحياء معينة شمالي قطاع غزة

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إسرائيل تعلن عن تعليق مؤقت للعمليات العسكرية في أحياء معينة شمالي قطاع غزة
RT
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أعلن الجيش الإسرائيلي تعليق عملياته العسكرية في مناطق معينة شمالي قطاع غزة من الساعة الـ10:00 صباحا وحتى الـ14:00 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وحث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "سكان أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون الغربي ودرج التفاح والشجاعية وجباليا، على إخلاء مناطق سكنهم بشكل فوري وذلك عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة 16:00 مساء للوصول الى جنوب وادي غزة وللمنطقة الإنسانية".

وأضاف المتحدث في بيانه عبر منصة "إكس": "سنقوم بتعليق تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية نهار اليوم، وتحديدا بين الساعة 10:00  صباحا وحتى 14:00 بعد الظهر لأغراض إنسانية في أحياء السلام والنور في منطقه جباليا، ندعوكم قإلى انتهاز هذه الفترة للوصول الى شارع صلاح الدين والانتقال جنوبا".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11 ألف قتيل، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 368 عسكريا.

المصدر:  RT

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