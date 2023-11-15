مكتب الإعلام الحكومي في غزة: إسرائيل ارتكبت مجازر في المستشفيات أسفرت عن 700 قتيل وجريح

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن "الجيش الإسرائيلي قتل 198 من الكوادر الطبية واستهدف 55 سيارة إسعاف وأخرج 25 مستشفى عن الخدمة".

وأضاف بيان المكتب الإعلامي بغزة أن إسرائيل ارتكبت "مجازر في المستشفيات أسفرت عن 700 شهيد وجريح"، وحمّل إسرائيل والمجتمع الدولي وواشنطن المسؤولية عن سلامة آلاف النازحين والجرحى والطواقم الطبية.

كما دان اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي واعتبره "جريمة حرب وجريمة أخلاقية وجريمة ضد الإنسانية".

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واقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها الجيش الإسرائيلي إلى مجمع الشفاء بعد أيام من الغارات والقتال العنيف حوله وحصاره.

وتؤكد إسرائيل باستمرار أن "المستشفى يتم استخدامه من قبل "حماس"، وأن الحركة لديها مقر عمليات تحت المستشفى".

من جهتهما، تنفي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" هذه الاتهامات بالمطلق، وتؤكدان أنهما لم تستخدما المستشفى لأي أغراض عسكرية أبدا.

ويحتمي آلاف المرضى والمدنيين في مستشفى الشفاء، وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق إن هناك نحو 700 مريض و400 من العاملين و3000 مدني في المستشفى.

وأعلنت صحة غزة أن هناك ما لا يقل عن 2300 شخص ما زالوا داخل المستشفى، هم 650 مريضا، و200إلى 500 موظف، وحوالي 1500 مدني.

المصدر: وكالة شهاب