نائبة أوكرانية: علينا إقناع الولايات المتحدة بضرورة استمرار تسليم المساعدات لنا

صرحت نائبة البرلمان الأوكراني ألكسندرا أوستينوفا في مقابلة صحفية، بأن ممثلي كييف يضطرون إلى تغيير التكتيكات في الاتصالات مع واشنطن من أجل إقناعها بضرورة استمرار المساعدات.

وقالت أوستينوفا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "في السابق، قال الجميع: سوف ندعم أوكرانيا طالما استغرق الأمر ذلك. الآن ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف. والآن نحاول أن نشرح لهم ما هي خططنا، وكيف يتم إعداد التقارير، ومدى شفافيتنا تجاه سلطاتكم (الأمريكية)".

وكما تشير الصحيفة، فإن أوستينوفا تزور الولايات المتحدة بانتظام وتلتقي بممثلي الكونغرس لإقناعهم بمواصلة تقديم الدعم لكييف، وأضافت النائبة الأوكرانية: "يجب على هؤلاء الأشخاص أن يخبروا الناخبين في مناطقهم بشيء ما. إنهم بحاجة إلى شيء لإقناع زملائهم".

وقد أرسلت الإدارة الأمريكية طلبا إلى الكابيتول في أكتوبر الماضي، للحصول على مخصصات إضافية كبيرة في الميزانية في السنة المالية الأمريكية في مطلع أكتوبر 2024، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ

وفي المجمل، ترغب السلطة التنفيذية في الحكومة الأميركية، برئاسة الديمقراطي بايدن، في الحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض.

ويظل المصير الإضافي للطلب ومشاريع القوانين البديلة موضع تساؤل، وقد وقف العديد من الجمهوريين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي مؤخرا ضد الاستمرار في تقديم المساعدة المالية لكييف.

ويوم أمس الاثنين، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، بأن قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة لسلطات كييف تتضاءل يوما بعد يوم لأن الكونغرس لا يخصص أموالا إضافية لهذا الغرض.

كما أعرب عدد من العسكريين الأوكرانيين عن خشيتهم من أن يتيح تحويل انتباه الولايات المتحدة إلى دعم إسرائيل لروسيا "فرصة تحقيق مكاسب كبيرة" في ساحة المعركة.

المصدر: RT