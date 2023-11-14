الأمن الروسي يعتقل 3 نازيين خططوا لأعمال إرهابية في روسيا (فيديو)

اعتقل الأمن الفدرالي الروسي ثلاثة من معتنقي الفكر النازي تخابروا مع نظام كييف، وخططوا لأعمال إرهابية وتخريبية استهدفت مواقع عسكرية ومدنية في روسيا.

وكشف الأمن الفدرالي أن أحد المشبوهين اعتقل في مدينة تشيليابينسك جنوب روسيا وخطط لاعتداء إرهابي على المباني الحكومية، والاثنين الآخرين في مقاطعة موسكو، حيث خططا للاعتداء على موقع عسكري.

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وكشفت المصادر الأمنية أن المعتقلين في مقاطعة موسكو، تسلّلا إلى أحد المواقع العسكرية في مدينة دميتروف بالمقاطعة لمعاينتها وكانا تحت المراقبة المسبقة، وبعد يومين عادا لتنفيذ عمل تخريبي فيها بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي