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الأمن الروسي يفكك 3 خلايا استخبارية أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه (فيديو)

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الأمن الروسي يفكك 3 خلايا استخبارية أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه (فيديو)
Sputnik
مدينة ميليتوبول، مقاطعة زابوروجيه، روسيا
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أعلن الأمن الفدرالي الروسي إحباط نشاط ثلاث خلايا استخبارية شغّلتها استخبارات كييف العسكرية، في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا.

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وجاء في بيان عن الأمن الروسي: "تم القبض على مسؤولين في وكالة "ريا – ميليتوبول"، وصفحة "ميليتوبول هي أوكرانيا" اللتين نشطتا في تزويد المخابرات الأجنبية بالمعلومات الاستخباراتية، وروجتا أنباء مضللة للتأثير المعنوي على سكان المقاطعة".

وأضاف البيان أن مديري مصادر المعلومات أقنعوا بعض السكان بجمع ونقل المعلومات إليهم حول مواقع وتحركات القوات الروسية وبيانات قد تضر بالأمن الروسي.

وجاء في البيان: "صفحات المعتقلين مارست نشر معلومات تبرر النشاط الإهاربي، وخلقت محتوى مناهضا لروسيا في أراضي زابوروجيه".

المصدر: نوفوستي

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