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استعادة قنوات الاتصال العسكري أولوية بايدن خلال لقائه المرتقب مع شي

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استعادة قنوات الاتصال العسكري أولوية بايدن خلال لقائه المرتقب مع شي
Legion-Media
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أكد مسؤول في البيت الأبيض الأحد أن استئناف الحوار بين الجيشين الأميركي والصيني سيكون على رأس أولويات الرئيس جو بايدن خلال لقائه الأربعاء بنظيره شي جين بينغ في سان فرانسيسكو.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان لقناة "سي بي إس" الأميركية إن "الرئيس ملتزم بالعمل على استعادة التواصل بين الجيشين لأنه يعتقد أن هذا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضاف "إنه يعتقد أن التواصل بين الجيشين ضروري لإدارة المنافسة بشكل مسؤول وضمان عدم تحول المنافسة إلى نزاع".

وأكد ساليفان في مقابلة مع قناة "سي إن إن" أن الحوار بين أكبر جيشين في العالم قطع حبله الصينيون.

ومن المقرر أن يلتقي جو بايدن وشي جين بينغ الأربعاء في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا التي تستضيف في الوقت نفسه قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

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وسيكون هذا اللقاء هو اللقاء الشخصي الثاني بين الزعيمين منذ انتخاب جو بايدن. وستكون الزيارة الأولى لشي جين بينغ إلى الولايات المتحدة منذ عام 2017.

وخلال الاجتماع الثنائي، يعتزم بايدن أيضا طرح الملف الإيراني، وتحديدا "مسألة البرنامج النووي الإيراني والتهديد الذي تشكله إيران للاستقرار الإقليمي، وللقوات الأميركية في المنطقة".

المصدر: AFP

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