نشطاء يحاولون منع لوبان من المشاركة في مسيرة ضد معاداة السامية (فيديو)

حاولت مجموعة من النشطاء السياسيين منع نواب حزب التجمع الوطني وزعيمة الفصيل البرلماني لهذا الحزب، مارين لوبان، من المشاركة في مسيرة ضد معاداة السامية نظمت في باريس.

ووقع الحادث في أثناء تجمع عدد كبير من المتظاهرين، وحاول مجموعة من النشطاء منع مشاركة السياسيين، وهم يهتفون بأن لا مكان لهؤلاء السياسيين في هذا التجمع، ويتهمونهم بمعاداة السامية، بما في ذلك مارين لوبان شخصيا.

"C'est une image qu'on n'a pas envie de voir", sort le présentateur de BFM face à "une petite bousculade dans la zone où se trouvait Marine Le Pen" à la marche de Paris. Ça perturbe la normalisation du RN? pic.twitter.com/YUExKbgQEo — Nils Wilcke (@paul_denton) November 12, 2023

بينما قالت مارين لوبان: "إنه بالضبط المكان الذي يجب أن أكون فيه."

في الوقت نفسه، رفضت الإجابة على أسئلة حول موقفها من الاتهامات الموجهة لها حول معاداة السامية.

وفي وقت سابق، أثارت دعوات رئيسي مجلس الشيوخ والنواب الفرنسيَين إلى "مسيرة كبرى" في باريس رفضا لمعاداة السامية جدلا واسعا في الأوساط السياسية الفرنسية.

كما أعلن حزب "فرنسا الأبيّة" اليساري بزعامة جان لوك ميلانشون أنه سيقاطع المسيرة واصفا إياها بأنها اجتماع "لأصدقاء الدعم غير المشروط للقتل".

المصدر: تاس